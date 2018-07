Anzeige

Warum trotz allem so wenige den Beruf ergreifen, liegt hauptsächlich an den schlechten Rahmenbedingungen: Das Gehalt ist vergleichsweise niedrig, das Prestige gering und Aufstiegschancen gibt es so gut wie keine. Da Männer immer noch häufig die Hauptverdiener in der Familie sind, ist das Geld-Argument auch aus rein praktischen Gründen gewichtig. Ein Weg aus dem Dilemma wäre daher eine Angleichung an das Gehalt von Grundschullehrern – das ist nicht nur schon längst überfällig und würde den Beruf für alle Geschlechter attraktiver machen, sondern auch mehr Wertschätzung transportieren.

Auch groß angelegte Kampagnen bringen Bewegung in die Sache: In Hamburg wurde drei Jahre lang mit dem Slogan „Vielfalt Mann“ um mehr Pädagogen geworben. Heute weist die Stadt mit zehn Prozent den höchsten Männeranteil in Kitas vor. Schulabgänger oder Quereinsteiger werden oft erst durch solche Aktionen auf den Beruf aufmerksam. Wichtig wäre somit, eine Kampagne bundesweit zu initiieren. Das gäbe dem Thema eine höhere Priorität und würde ihm zugleich mehr Aufmerksamkeit verschaffen.

Um den Beruf für Männer attraktiver zu machen, müssen aber auch Eltern umdenken. Nicht selten kommt es vor, dass sie nicht wollen, dass Erzieher ihre Kinder wickeln oder auf den Schoß nehmen – der Verdacht des sexuellen Missbrauchs steht im Raum. Solange männliche Erzieher unter diesem Generalverdacht zu leiden haben, wird das 20-Prozent-Ziel in weiter Ferne bleiben.

