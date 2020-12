Notbehelf und Chance

Der Gemeinderat von Edingen-Neckarhausen kann künftig tagen, ohne sich persönlich zu treffen. Was die geänderte Hauptsatzung ermöglicht, ist allerdings nicht mehr als ein Notbehelf. Darin sind sich alle Fraktionen und der Bürgermeister einig. Trotzdem erhält sich die Gemeinde auf diese Weise in Notzeiten wie der Corona-Pandemie eine gewisse Handlungsfähigkeit. Zumindest einfache Beschlüsse können jetzt zuerst diskutiert und dann gefasst werden.

Wichtig ist auch, dass das Prinzip der Öffentlichkeit selbst dann gilt, wenn die Gemeinderäte nur in einer Videokonferenz beraten. Es muss also sichergestellt sein, dass interessierte Bürger und die Presse verfolgen können, wie Entscheidungen diskutiert und verabschiedet werden. Darin steckt letztlich auch die Chance, die Arbeit der Kommunalpolitiker künftig noch transparenter zu machen. Die französische Partnergemeinde Plouguerneau geht da mit gutem Beispiel voran und überträgt ihre öffentlichen Sitzungen per Facebook in alle Wohnzimmer. Auch wenn diese Art von Abendprogramm sicher kein Quotenhit wird, eröffnet sie ganz neue Wege. Bürger, die den Weg in den Sitzungssaal scheuen, können sich mühelos per Mausklick oder Fingertipp „einschalten“ und die Diskussionen live verfolgen. Ein Instrument, das sich im übrigen auch bei Präsenzsitzungen einsetzen lässt.

