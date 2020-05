Die Senkung der Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants hätte in normalen Zeiten eine Grundsatzdebatte über das Umsatzsteuer-Wirrwarr in Deutschland ausgelöst. Warum zum Beispiel Trüffel oder Rennpferde dem ermäßigten Satz von sieben Prozent unterliegen, auf Babywindeln aber die vollen 19 Prozent fällig werden, ist mit Logik nicht zu erklären. Dahinter stecken vielmehr handfeste Lobbyinteressen. Alle Finanzminister, die den Steuerdschungel lichten wollten, sind deshalb auch regelmäßig daran gescheitert.

Bei den Restaurants geht es in der aktuellen Situation jedoch um einen Notfall. Die Gaststätten waren so ziemlich die Ersten, die dichtmachen mussten. Und sie werden wohl mit die Letzten sein, die wieder zum Normalbetrieb zurückkehren können. Dafür sorgen die hohen Hygieneauflagen. Da macht es schon Sinn, wenigstens etwas mehr vom Umsatz behalten zu dürfen. Wer demnächst eine Gaststätte besucht, sollte also nicht mit billigeren Essenspreisen rechnen. Vielmehr sorgt er dafür, dass sein Lieblings-Italiener überleben kann.

Gleichwohl ist der Gesetzesbeschluss seltsam inkonsequent. Denn Bars, Kneipen oder Clubs, die nur Getränke anbieten, haben davon nichts. Bei ihnen bleibt in puncto Umsatzsteuer alles wie gehabt. Dabei kämpfen viele davon genauso um ihre Existenz. Trotzdem wird mit zweierlei Maß gemessen. Hier muss die Bundesregierung dringend nachbessern. Bereits in der kommenden Woche soll ein milliardenschweres Konjunkturprogramm auf den Weg gebracht werden. Das wäre eine gute Gelegenheit.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.05.2020