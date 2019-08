Notärzte kämpfen vor allem gegen die Zeit. Und da können Minuten über Leben und Tod entscheiden – auch darüber, ob eine Gesundung ohne Folgeschäden möglich ist. Was für ein Gewinn an Chancen, wenn ab 1. September in Mannheim an vier statt drei Standorten Rettungsteams mit Notarzt bereitstehen! Und natürlich wäre wunderbar, wenn dadurch nicht nur die vorgeschriebene Einsatzfrist von 15 Minuten zwischen Alarm und Erstversorgung erreicht, sondern die von Medizinern empfohlene Spanne von zehn Minuten zur Regel würde.

Bei aller Freude über einen großen Verbesserungsschritt in der Notfallversorgung sollte aber jeder Einzelne daran denken, dass manchmal die Einsatzbereitschaft von Angehörigen, Nachbarn oder Passanten gefragt ist – bevor der Notarzt kommt. Studien belegen, dass Menschen nach einem Infarkt weit häufiger gesund überleben, wenn sie sofort eine Herzdruckmassage bekommen. Wie so etwas geht, weiß in Skandinavien jedes Kind, denn dort wird Wiederbelebung schon in der Schule geübt. Hingegen tun sich in Deutschland viele Erwachsene mit dem Drücken der besonderen Art schwer – aus Angst, etwas falsch zu machen. Dabei gibt es nur einen riskanten Fehler: nichts tun. Notfallmedizin geht alle an. Weil jeder von uns im Falles eines Falles dazu beitragen kann, dass der Arzt den Kampf gegen die Zeit gewinnt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.08.2019