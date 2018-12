Notwendiger Druck

Neuwagen sollen demnächst mit deutlich weniger Emissionen des klimaschädlichen Gases CO2 rollen. Die Stürme der Entrüstung aus Kreisen der Hersteller verlieren an Bedeutung – im Vergleich mit den Orkanen, mit denen sich die Klimakatastrophe ankündigt. Die Antworten mancher Funktionäre auf die beschlossenen Schritte sind erbärmlich: Es ist die Natur, die nur reagiert. Agieren tun die Menschen. In der Schlussphase der Beratungen über neue Grenzwerte für Pkw und Lkw wollte nicht mal mehr die Bundesregierung ihre Rolle als Schutzengel der Autoindustrie aufrechterhalten. Weil sie ahnt, dass Druck (leider) nötig ist.

Heute nicht zu wissen, wie man die Zielvorgaben für 2030 oder 2050 erreichen kann, ist kein Argument dafür, dass die Ziele falsch sind. In einer Vorlage der EU-Kommission wurde schon vor Jahren festgeschrieben, dass 2050 kein Fahrzeug mit herkömmlichen Antrieben mehr in die europäischen Städte fahren darf. Niemand soll so tun, als würde da gerade eine klimapolitische Wende vollzogen.

Die Herausforderungen stehen seit langem fest. Dabei ist es falsch, den Eindruck zu erwecken, als müsse die Politik mit immer neuen Grenzwerten die Hersteller regelrecht disziplinieren. Die Vorgaben der EU, aber auch der Mitgliedstaaten sind keine Erziehungsinstrumente, sondern Leitlinien. Und die Unternehmen könnten wissen, dass eine ambitionierte EU vielleicht derzeit noch vorangeht, wenn es um neue Grenzwerte geht.

Aber alle übrigen Länder werden folgen, weil ihnen nichts anderes übrigbleibt – nicht wegen immer weiter sinkender Emissionswerte, sondern wegen der immer heftigeren Reaktionen der Natur. Man muss gar nicht ökologisch argumentieren, um wirtschaftlich eine Chance zu wittern.

Denn es geht um beides, das zusammengehört: Also auch um Marktanteile und Verkaufserfolge in einer Welt, die sich mehr und mehr bewusst wird, dass Klimaschutz kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit ist. Doch dazu braucht man keine isolierten Lösungen in einzelnen Bereichen, sondern übergreifende Entwürfe.

Autos müssen CO2 frei werden, das stimmt. Ein generelles Tempolimit von 120 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen, wie es die Deutsche Umwelthilfe vorgeschlagen hat, klingt nach mehr, als es wirklich leisten könnte. Punktuelle Fahrverbote sind ökologisch gesehen ein Witz. Zu einem klimapolitischen Ausweg werden alle diese Einzelmaßnahmen nur, wenn man Mobilität neu denkt. Grenzwerte sind richtig. Aber sie verführen dazu, sich nach einem gefundenen Kompromiss zurückzulehnen. Tatsächlich sind selbst ambitionierte Klimaschutz-Ziele nichtssagend, wenn sie nicht ausgefüllt werden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.12.2018