Notwendiger Stillstand

Nicht einmal mit einer Renovierung können sich die Bürger über den Jahreswechsel die Zeit vertreiben, sofern sie sich nicht bis Dienstagabend im Baumarkt mit den dafür notwendigen Materialien eindecken. Ab Mittwoch herrscht Stillstand in weiten Teilen der Wirtschaft. Die von Schließungen nicht betroffene Unternehmen sollten prüfen, ob sie bis zum 10. Januar Betriebsferien ansetzen, oder die Präsenz der Beschäftigten so weit wie möglich herabsetzen können. Wenn die Pandemie sich nicht anders bewältigen lässt, müssen alle jetzt wieder ein paar Wochen die Zähne zusammenbeißen.

Trotz des gewaltigen wirtschaftlichen Schadens ist der harte Lockdown viel billiger als weiteres Warten. In vielen Branchen werden die Aktivitäten am Jahresende ohnehin heruntergefahren. Die Infektionszahlen können wieder gedrückt werden, ohne eine laufende Maschine per Notstopp anzuhalten. Das rechtfertigt die für viele Branchen auch sehr harte Entscheidung. Nun kommt es darauf an, die Hilfen für die Betroffenen schnell und in ausreichender Höhe bereitzustellen. Bei aller Kritik am viel zu späten Durchgreifen der Politik ist es eine unglaubliche Leistungsfähigkeit, die der Staat hier mit seinen Hilfsprogrammen unter Beweis stellt.

Impfstoffe werden die Pandemie über kurz oder lang in die Schranken weisen. Das wirtschaftliche Leben wird sich wie auch das private normalisieren. Es wird aber nicht mehr das alte sein. Der Handel in den Innenstädten ist von einer Pleitewelle bedroht, die das städtische Leben nachhaltig verändern kann. Es ist nicht ausgemacht, ob Bürger und Geschäftsleute so mobil bleiben wie bis zum Beginn der Krise. Die Arbeitswelt wird digitalisiert. Und es droht eine mächtige Pleitewelle im Frühjahr. Das wird nicht zu vermeiden sein. Doch ohne konsequentes Handeln käme es wohl noch viel schlimmer.

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.12.2020