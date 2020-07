NTM, das war zu wenig!

Für wen ist die Lage schon einfach! Die Szene ächzt. Der Überlebenskampf, besonders der freien Kunstschaffenden, ist hart. Da wird der Graben zu öffentlich getragenen und quasi mit Lebensversicherung ausgestatteten Häusern tiefer, was auch die jüngsten Vorwürfe einiger gegenüber dem Nationaltheater Mannheim (NTM) zeigen: Man empfindet es als Skandal, dass das hochsubventionierte Haus mit 60-Millionen-Etat seit Monaten nicht spielt, obwohl es das aktuell könnte.

Im NTM hingegen konzentriert man sich auf die nächste Spielzeit – und auf den digitalen Mannheimer Sommer, bei dem, respektlos ausgedrückt, Filme hochgeladen werden, die teils auch frei bei Youtube zu finden sind. Natürlich hat man mit den Künstlern, die ursprünglich analog engagiert worden waren, Verträge. Natürlich will man diesen frei Agierenden helfen. Und natürlich, so könnte man argumentieren, ist ein digitaler Mannheimer Sommer besser als gar keiner. Aber: Warum eigentlich gar keiner?

Nach aktueller Lage dürfen Veranstaltungen bis 250 Menschen stattfinden. Viele Theater spielen längst wieder – im Freien oder auch drinnen vor weniger Publikum. Wäre es so schwierig gewesen, das Digitale mit kleinen analogen Konzerten, Performances oder Lesungen physisch aufzuwerten? Schwer vorstellbar – zumal andere, schwächere Player wie das Kurpfälzische Kammerorchester, das auf dem Toulonplatz spielte, das bereits getan haben.

Abgesehen davon und von der Tatsache, dass so ein digitales Festival den Kern des Festivalgedankens untergräbt, gab es viel zu lernen. Interessante Gedanken, Experimente, Öffnungen, Diskussionen, ja, ein interaktives Format. Interessant. Aber zu wenig. Dass das NTM-Orchester ab diesem Montag – einen Tag nach Ende des Festivals – dreimal im Rosengarten spielt, ist ein Lichtblick – und es wirkt fast ironisch, dass dabei zwei Mozart-Arien erklingen. Beim Mannheimer Sommer, früher Mozartsommer, gab es lediglich die Aufzeichnung einer Opernbearbeitung aus Genf.

Will man hinter all dem dann doch noch etwas Positives sehen, so bleibt die Erkenntnis: So schnell wird nichts und niemand es schaffen, Live-Theater und Live-Musik zu ersetzen. Das ist immerhin eine große Selbstvergewisserung.

