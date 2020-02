Nummer sicher

Was Treueschwüre im Profisport bedeuten, ist hinlänglich bekannt. Es wird vollmundig das Vertrauen ausgesprochen – wenig später wollen all die Funktionäre davon aber nichts mehr wissen. Und so waren die Bekenntnisse, die sämtliche Vorstände und Präsidiumsmitglieder des Deutschen Handballbundes (DHB) nach vorangegangenem Schlingerkurs noch vor knapp zwei Wochen zu Bundestrainer Christian Prokop abgaben, nur wertloses Gerede, um nicht Lüge zu sagen. Denn der Bundestrainer heißt jetzt nicht mehr Prokop. Fest steht: Die Trennung ist nachvollzieh-, allein mit dem fünften EM-Rang aber nicht erklärbar. Es ist vielmehr eine Entscheidung, die für Ruhe sorgt.

Spätestens seit diesem turbulenten Januar dürfte den Verbandsbossen klar gewesen sein, dass Prokop nach seinem dritten Turnier ohne Medaille immer ein umstrittener, kritisch beäugter und deshalb auch ein sich im Verteidigungsmodus befindlicher Bundestrainer sein wird, so lange er kein Edelmetall gewinnt. Zu gering war seine Reputation, zu klein sein Ansehen, hatte er als Vereinscoach doch keine großen Titel gewonnen. Es fehlte einfach etwas Zählbares – und somit nicht nur der Nachweis, dass er etwas Großes gewinnen kann, sondern auch der Glaube daran.

All das fällt deutlich schwerer ins Gewicht als der fünfte EM-Rang. Denn das Turnier war im Gegensatz zur desaströsen EM 2018 – als man ihn in der Tat sofort hätte entlassen können oder sogar müssen – angesichts der Verletzungssorgen nicht so schlecht. Aber es beseitigte eben auch nicht die Zweifel bei der Beantwortung der entscheidenden Frage: Ist es diesem Trainer zeitnah zuzutrauen, den letzten Schritt mit dieser Mannschaft zu gehen? Kann er eine Siegermentalität in den Schlüsselmomenten vermitteln, um nicht WM-Vierter oder EM-Fünfter zu werden, sondern einen Titel zu gewinnen, mindestens aber eine Medaille? Der DHB glaubte das nicht mehr – und auch nicht das Team, ohne das diese Entscheidung niemals so gefallen wäre.

Mit dem neuen Bundestrainer Alfred Gislason, einer mit etlichen Titeln dekorierten Persönlichkeit, geht der Verband auf Nummer sicher. Allerdings gibt es nun auch keine Ausreden für die Spieler mehr – und die Verbandsfunktionäre sollten künftig ebenfalls besser aufpassen, was sie sagen. Denn das, was Prokop teilweise ertragen musste, wird Gislason ganz gewiss nicht mit sich machen lassen.

