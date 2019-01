Nur Behauptungen

Zwei Juristen, drei Meinungen, heißt es im Volksmund. Für Ärzte darf das auch gelten. Und damit wirbeln sie im wahrsten Sinne des Wortes viel Staub auf. Schließlich sind immer mehr Diesel-Besitzer genervt von drohenden oder gar schon praktizierten Fahrverboten. Allerdings wäre es ein Missverständnis zu glauben, dass gut 100 deutsche Lungenmediziner ihre Rettung sind.

Natürlich kann man die These aufstellen, die Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide seien Unsinn, weil für die Gesundheit ohne jede Bedeutung. Nur hat das mit einer wissenschaftlichen Betrachtung nichts zu tun, wenn es dafür keine stichhaltigen Belege gibt. Was die Lungen-Ärzte anderen Fachleuten als Manko vorwerfen, bleiben sie selber schuldig. Stattdessen wird mit „Argumenten“ hantiert, wonach man zum Beispiel noch keinen Stickoxid-Toten gesehen habe. Dabei stirbt ein Raucher auch nicht am Rauch, sondern womöglich an Herzinfarkt, der auf den Tabakkonsum zurückgeht.

Nun sind die Grenzwerte natürlich kein Naturgesetz, sondern menschengemacht. Aber sie sind in der Vergangenheit immer wieder von Experten überprüft worden. Auch auf europäischer Ebene, und keiner hat sich an den Vorgaben gestört. Die Luftqualität ist dadurch auch nachweislich besser geworden. Dass Deutschland heute die Grenzwerte bei Feinstaub einhält, hat mit den Partikelfiltern zu tun, die bei Dieselfahrzeugen inzwischen Standard sind. Bei den Stickoxiden kann das auch gelingen. Notwendig dafür sind allerdings keine Debatten über den vermeintlichen oder tatsächlichen Quatsch von Grenzwerten, sondern ein politischer Wille.

