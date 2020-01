Nur die erste Etappe

Das ging ja vergleichsweise schnell. Bereits zwei Monate nach Bekanntwerden der Einsturzgefahr an der Hochstraße Süd in Ludwigshafen beginnen die Vorbereitungen für den Abriss. Das war nicht unbedingt zu erwarten, denn über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel geschieht in Verwaltungen und Firmen erfahrungsgemäß nicht viel.

Schlüssig erscheint das Konzept mit dem Einsatz von

...