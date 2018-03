Nur ein Anfang

Anzeige

Eine Vereinbarung für mehr soziale Verantwortung: gut. Mehr Fairness im Umgang: wichtig. Doch was nützt das alles, wenn im Jungbusch gleichzeitig Geld für die dringend nötige sozial-integrative Arbeit im Gemeinschaftszentrum fehlt? Nur ein paar Wochen ist es her, seit der Stadtteil einen dringenden Appell an die Verantwortlichen richtete. Um die Integrationsbemühungen in dem Problemviertel aufrecht zu erhalten, seien weitere Zuschüsse vonnöten, hieß es da. Zum Beispiel bei dem Projekt Qualifizierung im Stadtteil (QUIST) muss der Verein aufgrund gestiegener Personalkosten bereits Eigenmittel, zum Beispiel aus Spendengeldern, einsetzen – eine prekäre Situation. Und auch die – bei der Versammlung zurecht viel gelobte – Theaterarbeit mit Jugendlichen (Creative Factory) steht zur Disposition. Die Personalstelle von Leiterin Lisa Massetti wurde 2017 just um die Hälfte gekürzt. Akut bedroht ist zudem das Programm „Integration durch Sport“ mit dem Stadtteilsportverein DJK Mannheim-Jungbusch. Von all dem war nicht die Rede. Vereinbarung und mehr Fairness schön und gut. Am Ende braucht es bei der Entwicklung aber ausreichend professionelle Kräfte, die alles auch begleiten können.