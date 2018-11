Nur ein Anfang

Es war eine ziemliche Sturzgeburt, die Andreas Stoch an die Spitze der Südwest-SPD brachte. Erst zwei Tage vor dem Parteitag warf der Landtagsfraktionschef in Baden-Württemberg seinen Hut in den Ring. Er gewann das Duell gegen Lars Castellucci mit einer hauchdünnen Mehrheit. Stoch hat also für den notwendigen Neuanfang in der schwer gebeutelten Partei nur die Hälfte der Basis hinter sich. Es ist ihm nicht gelungen, sich in der kurzen Bewerbungszeit als der Konsenskandidat in Stellung zu bringen, der er gerne sein will. Trotzdem ist Stoch durch die Vereinigung der Spitzenämter im Landtag und der Partei aktuell der starke Mann der SPD im Südwesten.

Damit läuft die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2021 schnurgerade auf ihn zu. Allerdings muss er sich nach dem wenig überzeugenden Ergebnis den Rückhalt in der gebeutelten Partei erst erarbeiten.

Nach dem Chaos um das Mitgliedervotum und das Hin und Her der verschiedenen Kandidaturen ist der Wunsch nach Geschlossenheit bei der Parteibasis ungeheuer groß.

Ob die frommen Wünsche sich im Alltag erfüllen, ist keineswegs sicher. Die Stoch-Vorgänger hatten alle mit Widerständen der Parteiflügel zu kämpfen. Die Querelen der vergangenen Wochen, die zu neuen Verletzungen geführt haben, waren da ein weiterer Höhepunkt. Umso schwieriger wird es für Stoch, die Geschlossenheit zu erzeugen, die er für eine erfolgreiche Arbeit braucht.

Dass die beiden Spitzenämter in der Landtagsfraktion und in der Landespartei in einer Hand sind, bietet die Chance zur Bündelung der Kräfte. In den nächsten Monaten müssen zur Person die passenden Botschaften kommen. Das geplante Bürgerbegehren zur Bildungspolitik könnte da ein guter Anfang sein.

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.11.2018