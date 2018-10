Nur ein Trostpflaster

Der gesetzlichen Krankenversicherung geht es wegen der guten wirtschaftlichen Konjunktur finanziell blendend. Da hat es auch Sinn, den Versicherten wenigstens einen kleinen Teil ihrer Beiträge zu erlassen. Den Spielraum, den der Schätzerkreis für eine Senkung des Zusatzbeitrags sieht, hat sich nun auch Gesundheitsminister Jens Spahn zu Eigen gemacht.

Da lohnt es sich, genauer hinzuschauen: Der von den rund 100 gesetzlichen Kassen jeweils erhobene Zusatzbeitrag schwankt gegenwärtig zwischen null und 1,7 Prozent. Das ist eine große Bandbreite. Spahns Festlegung dürfte manche Kasse dazu zwingen, an dieser Stelle wettbewerbsfähiger zu werden, ihren Zusatzbeitrag also zu reduzieren. Der Spielraum beim Zusatzbeitrag selbst ist allerdings nur das Sahnehäubchen auf einer grundlegenden politischen Kurskorrektur, von der Versicherte ohne den Wechsel in eine günstigere Kasse profitieren: Mit der Rückkehr zur Beitragsparität teilen sich die gesetzlich Krankenversicherten die Belastung ab dem kommenden Jahr wieder komplett mit den Arbeitgebern. Das wiederum erhöht die Lohnnebenkosten. Auch deshalb passt es ganz gut, wenn Spahn mit der Option einer Senkung des Zusatzbeitrags ein Trostpflaster bereithält.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.10.2018