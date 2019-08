Die Große Koalition kann sich bestätigt fühlen. Ihre gesetzliche Mietpreisbremse hält auch verfassungsrechtlichen Bedenken grundsätzlich stand. Das Bild eines handlungsfähigen Regierungsbündnisses bleibt also zumindest an dieser Stelle ungetrübt. Auch mit den höchstrichterlichen Weihen für die Mietpreisbremse lässt sich die in vielen Landesteilen ausgebrochene Mietenexplosion allerdings nicht wirksam bekämpfen.

Wer bei einer angespannten Wohnungslage endlich eine halbwegs finanzierbare Bleibe gefunden hat, wird erst einmal froh darüber sein, anstatt sich flugs mit seinem Vermieter anzulegen und auf eine Senkung der möglicherweise überhöhten Miete zu pochen. Zudem haben die Richter deutlich gemacht, dass der Gesetzgeber gut beraten war, Ausnahmen zuzulassen. So bleiben Neubauten und Wiedervermietungen nach einer umfassenden Sanierung bekanntlich von der Bremse unberührt. Genau dort können Vermieter dann auch verlangen, was der Markt hergibt. Genau das ist aber gerade in Ballungsgebieten ein Riesen-Problem. Denn dort wird zwar nach Kräften gebaut und saniert, aber leisten können sich solche Wohnungen Normalverdiener kaum mehr. Auch hier zeigt sich, dass die Mietpreisbremse kein Allheilmittel ist.

Man kann es deshalb nicht oft genug wiederholen: Es muss nicht nur viel, sondern billiger gebaut werden. Dazu gehört die Ausweisung preiswerten Baulands durch die Kommunen genauso wie die Entschlackung der zuletzt immer kostenträchtiger gewordenen Bauvorschriften. Die Mietpreisbremse kann nur eine Ergänzung sein, um Auswüchse auf angespannten Wohnungsmärkten politisch zu lindern. Etwas anderes zu behaupten, widerspricht der Praxis.

