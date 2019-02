Nur eine Genugtuung

Neben viel Beifall hatte es nicht an warnenden Stimmen gefehlt, als der Verfassungsschutz die AfD Mitte Januar vor laufenden Kameras zum „Prüffall“ erklärte. Taktisch unklug, überzogen und kurzsichtig. So lauteten damals einige Bedenken. Und im Prinzip sieht das Verwaltungsgericht in Köln die Sache jetzt genauso. Für die AfD ist das sicher eine Genugtuung. Aber ein Persilschein ist das Urteil für sie nicht.

Keiner kann ernsthaft bestreiten, dass diese Partei zum Teil am äußerst rechten Rand nach Wählern fischt. Mit Kampfparolen wie „Umvolkung“, „Messer-Migranten“, „Denkmal der Schande“ oder „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“. Wer darin kein rechtsextremistisches Gebräu erkennt, muss blind sein. Oder taub. Oder beides. Allerdings gibt es auch viele AfD-Mitglieder, die mit diesem Spuk nichts zu tun haben wollen. Die zwar in den Flüchtlingen alles Übel dieser Welt sehen, die deshalb aber keine Nazis sind.

Daher wäre es besser gewesen, wenn sich der Verfassungsschutz ausschließlich auf bestimmte Gliederungen der AfD konzentriert hätte, auf die „Junge Alternative“ zum Beispiel oder den „Flügel“ um den Thüringer Björn Höcke, anstatt die gesamte Partei in aller Öffentlichkeit zu stigmatisieren. Das umso mehr, als die Europawahl und wichtige Landtagswahlen anstehen und damit auch das Demokratieverständnis im politischen Wettbewerb berührt ist. Die Richter haben deshalb auch im Eilverfahren entschieden. Allerdings haben sie nichts dagegen, dass der Verfassungsschutz weiter prüft. Insofern ist es eben keineswegs ein Sieg auf ganzer Linie, wie es die AfD nun verkaufen will.

