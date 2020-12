Nur eine nette Geste

In harten Zeiten rückt man näher zusammen. Normalerweise. Die neue Verteilung der Medienerlöse in den Fußball-Bundesligen hat den gravierenden Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den kickenden Unterhaltungsbetrieb ein bisschen Rechnung getragen. Der ganz große Wurf, der nötig gewesen wäre, um zumindest die Hoffnung auf ein wenig mehr Chancengerechtigkeit und Spannung zu nähren, ist ausgeblieben. Eine kleine Revolution verhinderte der Widerstand der Spitzenvereine, allen voran des Branchenführers FC Bayern. Das ist schade und schädlich, weil es den Status Quo mit einem immer vorhersehbareren Tabellenbild zementieren wird – aber es war nicht anders zu erwarten.

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat den Verteilungsschlüssel leicht in Richtung mehr Solidarität verändert, der Faktor Gleichverteilung bekommt mehr Gewicht. 75 Millionen Euro mehr werden künftig pro Saison unabhängig vom sportlichen Erfolg im Gießkannenverfahren an die Vereine ausgeschüttet. Geld, das verkürzt gesagt Bayern oder Dortmund weggenommen und an Mainz oder Freiburg verteilt wird. Das ist eine nette Geste, aber bei Gesamterlösen von rund 1,1 Milliarden Euro pro Saison auch keine ernstgemeinte Umverteilung von reich zu arm.

An die Wurzels des Problems dringt die DFL damit nicht vor. In der des Fußball-Sozialismus wahrlich unverdächtigen britische Premier League bekommt der Meister aus dem TV-Topf 1,8 Mal so viel wie der Tabellenletzte. In der Bundesliga betrug dieser Faktor zuletzt 3,8 – Dauer-Meister Bayern bekam also fast das Vierfache eines Aufsteigers.

Das beweist, dass auch hierzulande durchaus die Möglichkeit bestünde, für einen faireren Wettbewerb zu sorgen. Trotz der dramatischen Verzerrung der Chancengleichheit in den nationalen Ligen durch die Einnahmen aus der Champions League, in der die Münchner als Sieger in der vergangenen Saison schon mehr erlösten als aus dem Medienpool der Bundesliga (130 Millionen zu 110 Millionen). Und trotz Wettbewerbern wie RB Leipzig, für die ohnehin nicht die gleichen Spielregeln gelten. Man müsste nur den Willen und den Mut dazu haben.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.12.2020