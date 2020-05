Nur eine Pflichtübung

In Ludwigshafen ist der Versuch gescheitert, die Rheinallee in Helmut-Kohl-Allee umzubenennen – es soll irgendwann einen neuen Anlauf mit einer anderen Straße geben. Auch in weiteren Städten sind Versuche fehlgeschlagen, den Kanzler der Einheit und ersten Ehrenbürger Europas durch die Benennung einer Straße oder eines Platzes zu ehren. In Mannheim macht man nun, nach langen Beratungen hinter verschlossenen Türen, einen Vorstoß, bei dem kaum Widerstände zu erwarten sind.

Das liegt daran, dass da niemand wohnt, wo an Helmut Kohl erinnert werden soll. Das ist nämlich das Problem: Widerstand kommt meist dann, wenn Anwohner ihre Adressen ändern müssen und den ganzen Aufwand dafür scheuen.

Stattdessen wird dem Staatsmann, der die entscheidenden Weichen zur deutsche Einheit stellte, nun eine Umgehungsstraße zwischen Bahngleisen und einem neuen Wohn- und Gewerbegebiet gewidmet. Die wichtigsten Häuser dort, ein neues Hotel und das Technische Rathaus, werden ihre Zugänge aber in Seitenstraßen und daher andere Anschriften haben. Dass zugleich Helmut Schmidt geehrt wird, liegt an der parteipolitischen Arithmetik – aber die Lindenhofüberführung, 1897 errichtet, heißt im Volksmund sicher weiter so.

Richtig würdevoll ist das alles für beide Politiker nicht – es wirkt eher wie eine Pflichtübung, damit man es abhaken kann. Dabei haben Schmidt wie Kohl in ganz entscheidenden Phasen der Bundesrepublik dem deutschen Volk gedient und enorm viel geleistet. Da beide auch die enge Freundschaft mit Amerika pflegten, wären große Straßen in Wohngebieten auf ehemaligen Kasernenflächen besser gewesen.

