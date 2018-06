Anzeige

Die EU, so scheint es, tut gerade alles, um wie eine Festung zu wirken, zu der nur ganz wenige Zutritt bekommen sollen. Dabei wurde die Krise keineswegs durch die Zahl der Flüchtlinge ausgelöst, sondern durch die, die sich unter die Opfer von Krieg gemischt haben, aber weder nach altem noch neuem Recht einen Asylanspruch haben – und von Mitgliedern dieser EU, die ihre Pflicht zum Schutz der Außengrenzen vernachlässigten. Allerdings auch durch ein unfaires Asylrecht, das die Verantwortung an die Länder am Rand der Gemeinschaft abschiebt.

Wer diese Defizite beseitigen will, darf nicht auf nationale Abschottung setzen, sondern muss gemeinsame Strategien finden. Das Modell Seehofer löst nichts, sondern entlastet Deutschland auf Kosten seiner Nachbarn. Natürlich braucht die EU Instrumente, um sich illegaler Migration zu erwehren, abgelehnte Zuwanderer zurückzuschicken oder Straftäter außen vor zu halten. Aber sie darf dafür nicht ihre Errungenschaft von Offenheit und Rechtsstaatlichkeit aufgeben, indem sie die Einzelfallprüfung aufgibt.

Es soll niemand so tun, als sei Deutschland der unerwünschten Zuwanderung ausgeliefert. Wenn die Möglichkeiten, die das deutsche Asylrecht und die Dubliner Abkommen bieten, umgesetzt würden, wäre viel gewonnen. Deutschland hat kein Problem mit mangelnder Schärfe der Gesetze, sondern mit der Umsetzung. Eine europäische Lösung ist nötig, um das Ungleichgewicht innerhalb dieser EU-Familie zu beseitigen. Das Modell Merkel muss nur endlich einmal umgesetzt werden.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.06.2018