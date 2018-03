Nur heiße Luft

Anzeige

Die Vision hatte eine Halbwertszeit von zwei Wochen. Gestern ist sie mit einem lauten Knall geplatzt: Einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr wird es in Deutschland nicht geben. Das hat sich nach einem einzigen (!) Gespräch der fünf zu Modellstädten auserkorenen Kommunen mit Vertretern des Bundesumweltministeriums herausgestellt. Und das zeigt deutlich, was der Vorschlag von Anfang an offenbar war: eine reine Luftnummer.

In einem Brief an die EU-Kommission hatte die Bundesregierung erstmals den entgeltfreien Nahverkehr angekündigt – ohne dass man selbst in den betroffenen Städten genau wusste, was wann wie und wo kommen sollte. Einen Tag später ruderte ein Sprecher der Bundesregierung dann zurück: Es gehe lediglich um „zeitweilige Angebote“. Gestern hieß es plötzlich, diese sollten nur in einer oder zwei Kommunen getestet werden – ehe schließlich das ganze Projekt praktisch gekippt wurde. Dieser politische und kommunikative Dilettantismus lässt nur einen Schluss zu: Der Vorschlag war nicht dazu gedacht, umgesetzt zu werden. Es ging der geschäftsführenden Bundesregierung lediglich darum, die EU-Kommission zu besänftigen.

Diese droht Deutschland und anderen Ländern nämlich mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Denn seit Jahren ist die Luft in Dutzenden deutschen Städten zu schlecht, werden die europaweit gültigen Grenzwerte einfach nicht eingehalten. Und die Politik schaut mehr oder weniger tatenlos zu.