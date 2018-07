Anzeige

In den letzten Wochen konnte man meinen, Mesut Özil sei an vielen Dingen alleine schuld: Am schlechten Spiel der Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Russland oder an der Wiederwahl Erdogans zum türkischen Präsidenten wegen seines vermaledeiten Fotos mit ihm. Özil wurde zum Sündenbock. Jede Menge Ressentiments und Hass schlugen ihm im Netz entgegen. So etwas verdient keiner. Und der Umgang der DFB-Funktionäre mit der Angelegenheit im Vorfeld der Weltmeisterschaft und das üble Nachkarten im Anschluss stachelte jene nur an, die Mannschaftskollege Boateng und damit auch Özil nicht als Nachbarn wollen. Da ist der Rücktritt des Spielers aus dem Nationalteam nur konsequent. Das ist das eine.

Hinzu kommt aber noch mehr: Er würde es wieder tun und sich mit Erdogan fotografieren lassen. Zwei Herzen habe er in der Brust, ein deutsches und ein türkisches. Er sei zu Respekt erzogen worden und dazu, seine familiäre Herkunft nicht zu vergessen. Deswegen das Foto. Das ist einerseits gradlinig. Andererseits bleibt ein Fehler mitunter nun mal ein Fehler.

Bei allem Respekt vor Özils Verständnis von familiärer Tradition – der Fußballer hat nichts dazugelernt. Er hat immer noch nicht begriffen, worum es ebenso geht, nämlich auch um Respekt für Millionen von Fußballfans und das Einstehen für Freiheit und Demokratie, wie sie in Deutschland gelebt wird. Deswegen gilt für Özil wie für alle Nationalkicker: Wer sich dafür entscheidet, in der DFB-Elf zu spielen und eben nicht für das Land seiner Vorfahren, der muss sich auch entsprechend verhalten. Und das konnte und kann nur bedeuten: Kein Foto mit Erdogan. Und wenn doch, dann eben nicht mehr für Deutschland auflaufen – so wie Özil.