Erleichterung in Ulm: Mesale Tolu darf die Türkei verlassen. 16 Monate lang war die Neu-Ulmerin in den Händen der türkischen Justiz – und damit, wie viele andere Gefangene auch, ein Faustpfand des türkischen Präsidenten Erdogan.

Dieser macht mit Willkür Politik: Kritiker werden eingeschüchtert, Oppositionelle ihrer bürgerlichen Existenz beraubt und zu Zehntausenden in Gefängnisse gesteckt. Auch ausländische Staatsbürger waren und sind Mittel Erdoganscher Machtpolitik. Noch ist rund ein Dutzend Deutsche aus politischen Gründen in türkischer Gefangenschaft. Das Entgegenkommen gegenüber einzelnen Gefangenen, wie dem Menschenrechtler Taner Kilic und nun auch Mesale Tolu, die in besonderem Maße internationale Aufmerksamkeit genießen, darf darüber nicht hinwegtäuschen.

Erdogan braucht im Moment die Europäer. Sein Kamikaze-Kurs gegenüber den USA, der in der Gefangennahme des US-Predigers Andrew Bronson gipfelte, stürzt das Land in eine gefährliche Krise. Ohne Investitionen, Steuergeld und Kredite der Europäer drohen die Währungs-Turbulenzen außer Kontrolle zu geraten. Das ist weder im türkischen noch im europäischen Interesse.

Doch die Türkei bleibt unter diesem Präsidenten ein unberechenbarer Partner. Der macht mit politischen Gefangenen Politik und mit einer an ihn gebundenen Justiz. Beide sind für ihn nur Mittel zum Zweck.

Elisabeth Zoll ist Politikredakteurin der „Südwestpresse“ in Ulm, der Geburtsstadt von Mesale Tolu

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.08.2018