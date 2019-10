Nur PR-Aktion?

Alles nur ein Bluff? Es wäre natürlich schön, wenn sich der Krieg in Nordsyrien nach einer Woche Blutvergießen praktisch in Luft auflösen würde. Aber die Hoffnung, dass US-Vizepräsident Mike Pence und der türkischer Staatschef Recep Tayyip Erdogan in nur drei Stunden einen Ausweg aus der Sackgasse finden würden, hat wahrscheinlich keine Chance gegen die Wirklichkeit. Und die sieht so aus: USA und Türkei haben am Donnerstag nur eine Feuerpause von 120 Stunden vereinbart. Selbst da war es am Freitag nicht einmal klar, ob diese wirklich halten wird. Die Kurdenmiliz YPG meldete Verstößen der türkischen Armee, Erdogan sprach von Terroristen-Propaganda.

Entscheidender ist aber: Was passiert, wenn die Feuerpause vorbei ist? Und da hat sich herausgestellt, dass die Vereinbarung vom Donnerstag eher als PR-Aktion statt erfolgreiche Diplomatie einzustufen ist. Der Grund: Einen Waffenstillstand wird es nur geben – das stellte Erdogan am Freitag selbst klar –, wenn die Kurdenmilizen sich vollständig aus dem Grenzstreifen zurückziehen. Diesen will der türkische Präsident noch immer mit eigenen Truppen besetzen. Eine Woche Krieg reicht nicht aus, um dieses Ziel zu erreichen. Und im Hinterkopf hat Erdogan noch, dass er in der Sicherheitszone mehrere Millionen syrische Flüchtlinge ansiedeln will, die die Türkei aufgenommen hat.

Wenn das alles klappen würde, wäre das ein Wunder. Und Trump und Erdogan wirkliche Wunderhelden. Trump, weil er dafür gesorgt hätte, dass Pence wieder repariert, was der Präsident kaputt gemacht hat. Und Erdogan, weil er in Rekordzeit mit geringem Aufwand in Nordsyrien einen grandiosen strategischen Erfolg erzielt hätte.

Trump, Pence und Erdogan erwecken in der Öffentlichkeit den Eindruck, als hätten sie in Syrien das Sagen. Dabei haben sie mit ihrem Kamikaze-Kurs erst dafür gesorgt, dass jetzt plötzlich der syrische Machthaber Baschar al-Assad jubeln kann. Denn die YPG (die von den USA im Stich gelassen wurde) hat sich ihm jetzt – wenn auch widerwillig – in einer Art Zwangsallianz in die Arme geworfen. Nach dem Hilferuf der Kämpfer sind Assads Truppen ins bisher autonome Kurdengebiet eingerückt. Warum sollten sie wieder abziehen? Und warum sollten die Kurden die weiße Fahne hissen, wenn Assad sie schützt?

Fragen über Fragen. Erste Antworten wird es am Dienstag geben. Dann trifft sich Erdogan mit Russlands Präsident Wladimir Putin. Und der hat auf dem syrischen Schlachtfeld noch mehr zu bestimmen als Assad. Aus heutiger Sicht ist es kaum vorstellbar, dass er Erdogan im türkisch-syrischen Grenzgebiet freie Hand lässt. Putin wird sich jedenfalls um klare Worte nicht drücken können. Denn Erdogans Problem ist: Er hört immer nur das bei Gesprächen heraus, was ihm gefällt. Selbst Donald Trump hat zu ihm ja nicht gesagt: Ich gehe raus aus Syrien und du kannst rein.

