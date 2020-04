Mannheim ohne traditionelle Wirtshäuser, ohne sternendekorierte Spitzengastronomie, ohne kreative Szene-Lokale, ohne rustikale Beizen, ohne Döner-Buden – undenkbar. Undenkbar? Leider nein. Die durch das Coronavirus verursachte Megakrise ist zumindest in Deutschland erst wenige Wochen alt, doch eines ist bereits jetzt klar: Sie wird auch unter den Mannheimer Gastronomen nur Verlierer haben.

Manchen wird es zwar gelingen, sich bis zu einer Wiedereröffnung irgendwie über Wasser zu halten. Trotzdem werden sie am Ende heftige Einbußen beklagen, die sie nur mühsam werden wettmachen können. Manch anderen wird auf der Strecke die Luft ausgehen, sie werden den noch vor ihnen liegenden Marathon nicht zu Ende gehen können. Auch die Senkung der Mehrwertsteuer für Speisen in Gaststätten wird nichts daran ändern können, dass viele Gastronomen ihre Häuser werden schließen müssen. Wer dieses Szenario lediglich aus Konsumentensicht betrachtet und sich ob der dann eingeschränkten Möglichkeiten bemitleidet, sollte bitte schleunigst auf die andere Seite schauen. Gerade gehen berufliche Existenzen zu Bruch, die Frauen und Männer jahrelang aufgebaut haben, in die sie Arbeit, Geld und Herzblut gesteckt haben. Außerdem sind sie Arbeitgeber für unzählige Menschen, die bangen, aber schon lange ahnen, dass sie am Ende nicht mehr in ihre Jobs zurückkehren können.

Weltweit spielen sich Dramen ab: gesundheitliche, aber eben auch wirtschaftliche. Auch Mannheim wird nach der Krise anders sein. Es fällt schwer: Aber mit diesem Gedanken muss man sich vertraut machen.

