In dieser Gemengelage hat Merkel übrigens (noch) das Glück, dass kein Kronprinz in Sicht ist, der sie beerben könnte. Wenn man so will, ist das auch das Pech jener in der CSU, die ihren Sturz wegen der bayerischen Landtagswahl mit Rasanz betreiben: Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Denn wer sollte es machen? Gesundheitsminister Jens Spahn wird zwar genannt, aber er hat in der CDU mehr Feinde als Freunde; Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer wäre aus CSU-Sicht bloß eine Fortsetzung der ungeliebten Merkel-Politik und in der jetzigen Phase kaum zu vermitteln. Auch hat sich Kramp-Karrenbauer mit ihrer heftigen CSU-Kritik im Brandbrief an die CDU-Mitglieder den Zorn der bayerischen Schwester zugezogen. Unter den Unions-Ministerpräsidenten wäre derzeit lediglich Daniel Günther eine Möglichkeit, aber der Schleswig-Holsteiner ist erst frisch im Amt.

Insofern hat auch das Personalproblem dazu beigetragen, dass Merkel in der vergangenen Woche die Palastrevolution im CDU-Teil der Bundestagsfraktion abwenden konnte. Der eine traut der anderen nicht mehr über den Weg – und umgekehrt. Das ist gegenwärtig der Zustand der Union. Wie Merkel und Seehofer noch gemeinsam eine vernünftige Regierungspolitik zustande bringen wollen, falls der Krach irgendwie beigelegt werden kann, ist schleierhaft. Man kann den Bogen sogar noch weiter spannen und sagen: Derzeit sind CDU und CSU nicht regierungsfähig.

