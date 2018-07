Anzeige

Und Angela Merkel? Die Regierungschefin hat eine historische Chance vertan. Sie wurde 2015 als Flüchtlingskanzlerin gefeiert. Aber nachdem die Stimmung kippte, änderte Merkel ihren Kurs. Inzwischen meint sie, dass abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan wieder uneingeschränkt in ihre Heimat abgeschoben werden sollten.

Mangelt es Macron und Merkel nur an der Courage? Der französische Präsident hat immerhin eine Vision, wenn es um Europa geht. Merkel ist eher eine Sachwalterin. Insgesamt ist die globalisierte Welt natürlich schwieriger geworden. Die klassische Innenpolitik existiert nicht mehr. Deshalb müssen Politiker auch über den nationalen Tellerrand blicken. Leider gibt es aber welche, die offensichtlich ihren Spielraum besser nutzen – es sind die autoritären Herrscher wie Donald Trump und Wladimir Putin. Das Gipfeltreffen in Helsinki haben der US-Präsident und der Kremlchef als groteske Inszenierung ihrer Egos missbraucht. Trump behandelte Putin wie einen Busenfreund. Dafür hat er sogar in der eigenen Partei viel Kritik einstecken müssen. Am Ende müssen die Demokraten froh darüber sein, dass Trump nicht die westlichen Werte geopfert hat.

Der Zweier-Gipfel hätte leicht um andere Gesinnungsgenossen erweitert werden können. In der Türkei herrscht Recep Tayyip Erdogan mit der größten Machtfülle seit Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk. Viktor Orbán hat in Ungarn die Axt an Pressefreiheit und Unabhängigkeit der Justiz gelegt. Und in Polen steuert Jaroslaw Kaczynski die Fäden in der nationalkonservativen PiS-Partei. Die Italiener haben Links- und Rechtspopulisten gemeinsam in die Regierung gewählt. Rasant breitet sich das Virus aus.

Dabei galt die liberale Demokratie nach dem Zusammenbruch des Kommunismus als Modell für die ganze Welt. Inzwischen setzt sich neben den Diktaturen auch die autoritäre Variante der Demokratie immer stärker durch. Ein Sonderfall ist China: Dort herrscht Staatschef Xi Jingping wie einst Mao uneingeschränkt. Den Chinesen geht es so gut wie noch nie. Offensichtlich fällt es den liberalen Demokratien immer schwerer, ihre Versprechen einzulösen. Freiheit führt nicht mehr automatisch zu mehr Wohlstand. Und Wohlstand ist ohne Freiheit möglich.

Wer den Feldzug der Autokraten und Populisten aufhalten will, muss deshalb die Verhältnisse ändern. Darauf hat auch Obama gestern aufmerksam gemacht. Nicht alle Menschen hätten auf gleiche Weise vom wirtschaftlichen Fortschritt profitiert. Politiker, die wie er für die Demokratie eintreten, haben es „in diesen seltsamen Zeiten“ (Obama) besonders schwer. Er rät ihnen, sie sollten mehr auf internationale Zusammenarbeit setzen. Aber das ist nicht so einfach, weil Staatschefs wie Trump und Putin internationale Verträge einseitig brechen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.07.2018