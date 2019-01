Ökologisches Großprojekt

Es wurde höchste Zeit, dass sich in Sachen Buga nach außen sichtbar etwas tut. Gut vier Jahre vor der Eröffnung im Frühjahr 2023 werden nun endlich die zum Teil gar nicht so alten Militärhallen abgerissen und die belasteten Böden ausgebaggert. Die Kritik, der sich Stadt und Bundesgartenschaugesellschaft nach wie vor ausgesetzt sehen, ist teilweise grundsätzlicher Natur – wer generell gegen die Buga ist, wird sich nur schwer vom Gegenteil überzeugen lassen.

Ob man so vorgehen kann, wie es nun geplant ist, hat jetzt das Regierungspräsidium zu entscheiden. Denn die nötigen Bodensanierungen und Abrissarbeiten sind eben nur mit teils drastischen Eingriffen machbar, bei denen Insekten und Vögel – um es klar und deutlich zu formulieren – getötet werden müssen. Deswegen ist es richtig, dass dies nicht irgendwie, sondern in kontrollierter Weise geschieht und rechtlich nach allen Seiten abgesichert wird.

Viel Kritik an den Buga-Plänen hat sich an dem anfangs wesentlich stärkeren Einbezug der Feudenheimer Au entzündet. In der jahrelangen Auseinandersetzung um das Landschaftsschutzgebiet geriet das militärisch genutzte Areal jenseits des Aubuckels ein wenig ins Hintertreffen. Die jetzt beginnende Umwandlung der seit vielen Jahrzehnten abgesperrten Spinelli-Kaserne in einen Buga-Park und Teil des Grünzugs Nordost ist eines der größten ökologischen Projekte in der Geschichte der Stadt. Und das ist auf jeden Fall eine gute Sache.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.01.2019