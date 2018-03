Anzeige

Für die Politik ist der schlimmste denkbare Fall eingetreten. Das Bundesverwaltungsgericht ebnet Fahrverboten für ältere Autos mit Dieselmotoren den Weg. Den Ärger mit den empörten Bürgern schieben die Richter den Politikern zu, die im Zweifelsfall die Sperrungen anordnen und die damit verbundenen Probleme ausbaden müssten. Unzählige Warnungen hat es im Vorfeld der Entscheidung vor einem Flickenteppich und in der Praxis nicht zu kontrollierenden Verboten gegeben. Staus bis Heilbronn und Tübingen fürchtet Grünen-Regierungschef Winfried Kretschmann, wenn die Polizei in Stuttgart alle Autos anhält, um das Recht auf freie Fahrt durch einen Blick in den Kfz-Schein zu prüfen.

Das Urteil zeigt, wie vermint das juristische Gelände ist. Nach deutschem Recht sind Fahrverbote auf einzelnen Strecken nicht möglich. Der Verweis auf europäische Regeln klingt schon einigermaßen abenteuerlich. Warum wird keine Anpassung vom Bund verlangt?

Die neue Lage ist ein Offenbarungseid für die Politik. Seit 2010 wird um wirksame Maßnahmen zur Einhaltung der Schadstoffgrenzwerte gestritten. Wie eine heiße Kartoffel haben Bund, Länder und die betroffenen Städte teure und unpopuläre Maßnahmen hin- und hergeschoben. So gab es weder einen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, der Autofahrer zum Umsteigen motiviert, noch wirksame Verkehrslenkung zur Entlastung der belasteten Straßenabschnitte.