Offener Austausch

Gedanken an den Tod zuzulassen, kostet Überwindung. Darüber reden erscheint uns oft unpassend und abschreckend. Aber je offener wir mit dem Thema umgehen, desto größer wird das Verständnis für das, was uns für die eigene Bestattung vorschwebt. Aber auch für das, was wir uns als Angehöriger wünschen. In unserer Stadt haben mehr als 40 Prozent der Bürger einen Migrationshintergrund, etwa zehn Prozent sind Muslime. Wir leben miteinander und nebeneinander, wissen immer noch sehr wenig voneinander. Andere Religionen, andere Nationalitäten, andere Gebräuche – im Alltag fehlt nicht selten die Sensibilität im Umgang. Erst recht, wenn es um Tabuthemen wie das Sterben geht. Fragen, Interesse zeigen, Kritisches ertragen können, das müssen wir alle noch lernen, damit der Alltag und das Miteinander noch besser funktionieren. Vielleicht ist gerade ein Friedhof ein Ort der Begegnung, denn hier vereint uns alle die Trauer. Dass hier jeder seinen Platz finden kann, um Abschied zu nehmen, trägt einen großen Teil zum Miteinander bei. Der neue Waschraum bietet die Gelegenheit, über den Tod zu sprechen und Interesse zu zeigen für Rituale, die wir vielleicht noch nicht kennen. Und das ist eine Bereicherung. Für jeden Einzelnen von uns, aber auch für die Stadt Mannheim.

