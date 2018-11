Offener Umgang

Die Cyberkriminalität ist im digitalen Zeitalter eine der größten Herausforderungen für die Sicherheitsbehörden. Von daher war es richtig, vor einem Jahr zwei Staatsanwaltschaften im Südwesten damit zu beauftragen, sich auf schwerwiegende Straftaten aus diesem Bereich zu konzentrieren. Nachdem bei der baden-württembergischen Polizei bereits vor Jahren Spezialabteilungen für Cyberattacken eingerichtet wurden, hat das Justizministerium die Staatsanwaltschaften in die Lage versetzt, bei mutmaßlichen Straftaten schnell Ermittlungen einzuleiten.

Denn klar ist: Die personell knapp aufgestellten Staatsanwaltschaften hätten mit ihrer bisherigen Struktur nicht eine solch große Zahl an Verfahren im Bereich der Cyberkriminalität bearbeiten können. Schließlich sind die Verfahren oft personalintensiv, weil Cyberattacken keine Staatsgrenzen kennen.

Gerade bei Unternehmen richten Cyberattacken inzwischen jedes Jahr Schäden in Milliardenhöhe an. Während größere Konzerne sich über die Jahre ein besseres Abwehrsystem aufgebaut haben, sind Mittelständler den Hackern meist schutzlos ausgeliefert. Ein weiteres Problem betrifft jedoch alle – egal ob Bäckerei oder Autohersteller: Zu oft bringen die Betroffenen Cyberattacken aus Scham nicht zur Anzeige. Was denken wohl die Kunden, wenn sie von Sicherheitslücken erfahren? Dies ist aber der falsche Ansatz. Deswegen muss über das Thema in Zukunft offener gesprochen werden als bisher – und jeder Fall muss angezeigt werden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.11.2018