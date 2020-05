Ohne Beweise

China muss mit der internationalen Gemeinschaft kooperieren, um die Herkunft des Covid-19-Erregers zu klären. Das ist wichtig für die Vermeidung künftiger Pandemien. Und für die Entwicklung von Strategien, die helfen, frühzeitig eingreifen zu können.

Die Forderung nach mehr Transparenz hat jedoch nichts mit dem politisch motivierten Eindreschen des US-Präsidenten Donald Trump auf Peking zu tun. Zwischen Jahresbeginn und Ende Februar pries Trump seinen chinesischen Kollegen Xi Jinping noch öffentlich in höchsten Tönen für dessen Handhabung des Corona-Ausbruchs in Wuhan. Zwei Monate und mehr als eine Million Infizierte später vollzieht Trump eine Kehrtwende. Angesichts sinkender Umfragewerte versucht er seine Lobhudeleien auf Xi zu vergessen und China sowie die Weltgesundheitsorganisation zu Sündenböcken für sein eigenes Versagen zu machen.

Und er geht noch einen Schritt weiter. Trump verbreitet nach jetzigem Kenntnisstand eine Lüge mit der Aussage, er habe Beweise dafür, dass das für die globale Pandemie verantwortliche Coronavirus aus einem Labor in Wuhan stammt. Dass Trump die Geheimdienste drängt, seine Behauptung über das Virenlabor zu untermauern, erinnert an das Vorgehen George W. Bushs. Der hatte Anfang der 2000er Jahre öffentlich so getan, als sei die Existenz von Massenvernichtungswaffen in Irak eine gesicherte Erkenntnis, ohne einen Beweis zu haben.

Die US-Amerikaner haben im Irak dafür einen hohen Preis bezahlt. In diesem Fall ist es noch bedenklicher, weil Trumps Labor-Behauptung alle Zutaten einer Verschwörungstheorie hat. Er liefert keinen Beweis für die Aussage, die nach Ansicht der meisten US-Virologen „astronomisch unwahrscheinlich“ ist. Der US-Präsident benutzt diese Verschwörungstheorie nur schamlos, um davon abzulenken, dass unter seiner Führung in der Pandemie schon mehr US-Amerikaner ums Leben kamen als während des etwa 20 Jahre dauernden Vietnamkriegs.

Während China die Pandemie unter Kontrolle bekommt, lässt die „Amerika zuerst“-Regierung ihre Bürger im Stich. Trump geht es bei seiner harten China-Kehrtwende vor allem darum, sich im Wahljahr 2020 politisch zu festigen.

