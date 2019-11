Ohne Erfolg

Pokalsieg und Meisterschaft haben Niko Kovac bei Bayern München nichts genutzt. Vielleicht stimmte die Chemie von Anfang an nicht. Das 1:5 in Frankfurt gab ihm jedenfalls den Rest. Bei der großen Koalition ist es ähnlich. Da mag man noch so gute Bilanzen schreiben, und Minister und Abgeordnete mögen sich verstehen – bei den Wählern und beim Parteivolk ist trotzdem die Hölle los. Um beim

...