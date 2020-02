Ohne Freunde

Gibt es jetzt Krieg zwischen dem Nato-Mitglied Türkei und Russland? Die Lage in Syrien hat sich jedenfalls dramatisch zugespitzt, Dutzende türkische Soldaten wurden bei einem Luftangriff getötet. Das ist für Präsident Recep Tayyip Erdogan ein Desaster, spätestens jetzt müsste er wissen, dass sein vermeintlicher Männerfreund Wladimir Putin ein falsches Spiel mit ihm treibt. Der Kremlchef sieht in der türkischen Besatzungsmacht keinen Verbündeten, sondern einen Gegner, der ihm die Beute streitig macht. Putin will die Truppen aus dem Land vertreiben, weil sie die Rebellen unterstützen. Putins Vasall Baschar al-Assad könnte dann sein Ziel leichter erreichen – die Kontrolle über ganz Syrien. Dafür würde er endgültig zur Marionette Moskaus.

Dass Putin den Kriegsverbrecher Assad unterstützt, beweist, wie skrupellos der Machtpolitiker die Interessen Russlands durchsetzt. Er geht da über Leichen – und kann dies bisher ungehindert tun, weil sich die USA nicht mehr für Syrien interessieren, und die Europäer im Nahen Osten ohnehin nichts zu sagen haben.

Dennoch hat sich Erdogan mit Putin verbündet und im Prinzip die Nato verraten, weil er das russische Luftabwehrsystem S-400 kaufte, das auch US-Stealth-Jets vom Himmel holen kann. Jetzt, in der Stunde der Not, erinnert sich Erdogan plötzlich wieder an die Nato-Mitgliedschaft der Türkei und bittet die Bündnispartner um Hilfe. Aber auch diesen Hilferuf verknüpft der Präsident gleich wieder mit einer Drohung an die Europäer. Falls die Lage in Syrien außer Kontrolle gerät, könnte es sein, dass die Türkei die Grenzen öffnet, ließ er streuen. Nach dem Motto: Wenn ihr mich jetzt nicht unterstützt, schicke ich euch die syrischen Flüchtlinge, die wir aufgenommen haben! Und das sind immerhin mehrere Millionen.

Mit solchen Erpressungsmanövern dürfte Erdogan nicht durchkommen, sondern eher das Misstrauen in der Allianz vergrößern. Die Nato wird bestimmt nicht den Bündnisfall ausrufen und der Türkei keinen Blankoscheck für Syrien ausstellen. Auch weil der Einmarsch der Türkei völkerrechtswidrig war. Kein Nato-Mitglied will gegen Russland Krieg führen. Erdogan übrigens auch nicht. Der türkische Präsident hofft, dass Putin in diesem Nervenkrieg doch einlenkt. Allerdings ist das ungewiss. Also einfach nichts tun?

Die Europäer müssen sich überlegen, was passiert, wenn in Syrien die Lage richtig eskaliert. Erdogan mag ein äußerst schwieriger Partner sein, aber Putin ist noch schlimmer. Die EU hat dem Treiben in Syrien viel zu lange tatenlos zugesehen und Putins militärisches Eingreifen einfach hingenommen. Unglaublich, dass es in Deutschland Politiker gibt, die meinen, die Sanktionen gegen Russland – wegen der Annexion der Krim – müssten gelockert werden. Unglaublich, dass Deutschland mit den Russen Gasgeschäfte (Nord Stream 2) ohne Rücksicht macht. Seltsam, dass keiner auf die Idee kommt, die Sanktionen gegen Russland sogar zu verschärfen. Wenn nicht jetzt, wann dann?

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.02.2020