Ohne Kompass

Christian Drosten ist sozusagen Mr. Corona. Der Virologe von der Berliner Charité berät die Politik über die Gefahren der Pandemie. Dass Angela Merkel & Co. die Entscheidungen treffen müssen, versteht sich von selbst. Darauf hat auch Drosten seit Ausbruch der Krise immer hingewiesen. Und auch darauf, dass nicht nur der Sachverstand der Virologen gefragt sei.

Dennoch macht es sich der Wissenschaftler zu einfach, wenn er den Eindruck erweckt, dass nur die Politiker für die Corona-Beschlüsse – und damit auch für womöglich falsche Entscheidungen – verantwortlich seien. Mittlerweile hat es sich ja herausgestellt, dass Gesundheitsminister Jens Spahn Corona anfangs unterschätzte. Wer ihn dafür verdammen will, sollte bedenken, dass sich Spahn auch auf die – wie wir jetzt wissen – Fehleinschätzung des Robert Koch-Instituts berufen hat. Experten und Politiker sitzen also im selben Boot, wenn sie daneben liegen. Geradestehen für alles müssen allerdings die Politiker.

Das weiß auch Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder. Deshalb bezieht er sich gerne auf Drostens Kehrtwende bei den Kita- und Schulschließungen als Beispiel dafür, wie schwierig es für Politiker ist, die richtige Strategie zu finden. Drosten hatte sich vor zweieinhalb Wochen erst gegen die Schließungen ausgesprochen – aber einen Tag später den Ministerpräsidenten empfohlen, diesen Schritt doch zu gehen. Er begründete dies damit, dass er am Abend zuvor eine Studie zu dem Thema gelesen habe. Die Länderchefs folgten ihm.

Ob das richtig war? Die Politiker geben ja selber zu, dass sie nur auf Sicht fahren, also gar nicht wissen, wo die Reise endet. Dies zeigt sich auch bei den Kontaktverboten. Merkel vertröstet die Bürger bis nach Ostern. Erst dann soll beschlossen werden, wie es weitergehen wird. Eine politische Debatte darüber soll es nach ihrem Willen vorher nicht geben. Die Virologen streiten aber schon jetzt darüber, welche Strategie folgen soll. Sie sind sich übrigens genauso uneinig wie die Ökonomen, deren Prognosen zwischen Rezession und Untergang liegen. Sollen die Jungen nach dem Shutdown feiern dürfen und die Alten eingesperrt werden, fragen sich die Virologen? Sie können sich aber nicht einmal darauf verständigen, welcher Personenkreis überhaupt zu den „Alten“ gezählt werden sollte.

Es ist fast schon eine Ironie des Schicksals: Noch nie waren die Politiker so wild entschlossen, auf die Experten zu hören und in Windeseile Entscheidungen von historischem Ausmaße zu fällen. Das Problem dabei: Auch die Wissenschaftler tappen im Dunkeln, weil sie keine Zeit haben, das Coronavirus in Ruhe zu erforschen. Deshalb fehlt es an gesicherten Erkenntnissen. Das trifft selbst auf Details zu: Am Donnerstag hat das Robert Koch-Institut seine Position zum Mundschutz geändert. Jetzt empfiehlt es diesen nicht mehr nur Menschen mit akuten Atemwegserkrankungen. Es gibt in der Corona-Krise keine CO2-Formel wie beim Klimawandel. Wir leben in Zeiten, in denen die Gewissheiten der Vergangenheit nicht mehr stimmen. Das gilt für Experten und Politiker gleichermaßen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.04.2020