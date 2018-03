Ohne Not, ohne Plan

Anzeige

Dass es so kommen würde, war klar, zuletzt ging es nur noch um den genauen Zeitpunkt, ab dem Hansi Flick und die TSG Hoffenheim nach nur acht Monaten Zusammenarbeit wieder getrennte Wege gehen. Insofern haben beide Seiten jetzt Klarheit, die große Frage bleibt aber weiter unbeantwortet: Warum hat Mäzen Dietmar Hopp – offenbar in einem seiner gefürchteten Alleingänge – den Bammentaler ohne Not überhaupt erst zu den Kraichgauern geholt und dieses Missverständnis damit maßgebend mitverschuldet?

Einerseits dürfte den Geldgeber der TSG etwas das schlechte Gewissen geplagt haben, dass er Flick vor 13 Jahren als Trainer gnadenlos vor die Tür setzte. Damals geriet der sportliche Aufstieg des ehemaligen Bezirksligisten ins Stocken, Ralf Rangnick vollendete später Flicks Vorarbeit. Im Spätsommer 2017 sollte Flick mit Blick auf die erreichte Europa-League-Qualifikation und damit auf dem Höhepunkt der Vereinsgeschichte also wieder dazugehören.

Andererseits fand Hopp wohl die Idee reizvoll, die immer wieder in Frage gestellte Identität der TSG mit einem Mann aus der Region zu stärken, der zudem etwas internationales Flair mitbringen sollte. Dabei wurde aber vergessen, dass der Ex-Profi noch nie dazu getaugt hat, im Rampenlicht zu stehen. Ebenso wenig wurde definiert, welche Aufgaben Flick im ohnehin schon breit aufgestellten Organigramm zwischen zwei Geschäftsführern, einem für das sportliche Tagesgeschäft zuständigen Manager und den übrigen Posten und Pöstchen bei 1899 übernehmen sollte.