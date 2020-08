Opfer der eigenen Gier

Es soll ja nicht nur eine WM werden, sondern deutlich mehr. Eher so etwas wie eine zweiwöchige Zeremonie. Eine Art Abschiedsgeschenk für den „Pharao“, wie Hassan Moustafa genannt wird. Der 76-jährige Ägypter ist der Präsident des Handball-Weltverbandes IHF, in seinem Heimatland soll im Januar die Weltmeisterschaft ausgetragen werden, bei der es natürlich um den Sport – aber auch sehr viel um ihn gehen soll. Sein Ziel: Noch einmal die große Bühne genießen, damit er sich anschließend nach einigen kleinen und noch mehr großen Skandalen zur Ruhe setzen kann.

Die Sehnsucht des „Pharaos“

Da passt so etwas wie eine Pandemie natürlich überhaupt nicht in den penibel ausgetüftelten Plan der Selbstinszenierung, der unter Missachtung aller Corona-Warnungen konsequent verfolgt wird. So ganz nach dem Motto: Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Und: Die WM muss stattfinden. Koste es, was es wolle – notfalls auch die Gesundheit. So nannte der Ausrichter gerade erst den 5. September als Datum für die Auslosung, die übrigens auf dem Plateau der Pyramiden von Gizeh über die Bühne gehen soll. Prunkvoll und pompös – für einen „Pharao“ gehört sich das so.

Vielleicht ist es wirklich möglich, dass 32 Teams aus der ganzen Welt in einer Art Blase um den Titel kämpfen. Aber dass ernsthaft Zuschauer aus aller Herren Länder in den Hallen sitzen, scheint dann doch unvorstellbar. Und wenn wir ehrlich sind: Wer erinnert sich schon an eine WM mit Geisterspielen? Völlig unabhängig davon, dass Handball ohne Fans kein Handball ist. Erst recht bei einer WM, die insbesondere auch vom Zusammentreffen der Kulturen lebt.

Vernunft oder Geltungssucht

Es steht außer Frage, dass eine Absage eine schwierige Entscheidung von immenser Tragweite wäre. Und die IHF könnte diesen Beschluss sicherlich einfacher treffen, wenn es einen Alternativtermin gäbe. Doch hier wird der Handball endlich einmal an prominenter Stelle ein Opfer seines selbst geschaffenen Problems und der damit verbundenen Auswüchse, die in den vergangenen Jahren in der systematischen Ausbeutung und Dauerbelastung der Spieler gipfelte.

Alle zwölf Monate eine WM oder EM, alle vier Jahre zusätzlich ein olympisches Handball-Turnier, immer mehr Spiele in den Europapokalen. Die Gier der Verbände nach immer mehr Profit ist grenzenlos. Hamsterrad sagen die einen, Knochenmühle die anderen. Doch wie man es auch nennt: Es gibt – welch Ironie – schlichtweg keinen Platz im vollgepackten Terminkalender für eine Turnierverlegung. Als Option bliebe nur die Absage, die der Weltverband mit seinen Rücklagen in dreistelliger Millionenhöhe laut Expertenmeinungen stemmen könnte.

Moustafa sollte sich deshalb überlegen, ob er unbeirrt an seinem Plan festhält. Ob er als der Mann in die Geschichte eingehen will, der um jeden Preis eine WM durchzieht oder ob sich die Vernunft durchsetzt. Falls der Ägypter hadert, hier ein kleiner Tipp: Eine Pandemie ist der falsche Zeitpunkt für Eitelkeiten. Mal ganz abgesehen davon, dass der Präsident mit einer Absage den Beweis antreten würde, dass sein Herz für den Handball wirklich größer als seine Geltungssucht ist. Mehr noch: Dass er der ehrenwerte Mann ist, für den er sich selbst hält.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.08.2020