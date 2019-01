Darauf kann sich weder Landesgruppenchef Alexander Dobrindt noch die CSU etwas einbilden: Wer für das „Unwort des Jahres“ verantwortlich zeichnet, der hat eine ordentliche Klatsche bekommen. Punkt. Und der sollte sich künftig zweimal überlegen, mit welchen Wortschöpfungen er auf Wählerfang geht.

„Anti-Abschiebe-Industrie“ war keine Zuspitzung in der Flüchtlingsdebatte, sondern eine Entgleisung. Weil damit suggeriert worden ist, dass der Rechtsweg gegen die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber einen Angriff auf den Rechtsstaat darstellt. Das ist aber falsch. Auch Dobrindt wird das gewusst haben – was Rückschlüsse auf seine Motive zulässt: Er wollte seinerzeit wohl dem rechten Rand gefallen und damit Stimmung für die CSU machen. Der Schuss ist freilich nach hinten losgegangen, wie das miserable Ergebnis der CSU bei der Landtagswahl in Bayern im letzten Jahr gezeigt hat.

Die Wahl des „Unwortes des Jahres“ sollte die CSU als Mahnung begreifen. Grenzen gibt es auch in der Sprache, die man verwendet. Das gilt gerade für Politiker, die hier eine besondere Verantwortung haben. Wer das ignoriert, der trägt Mitschuld daran, dass sich das gesellschaftliche Klima weiter verändert. Und zwar zum Schlechten.

