Ordnung im Corona-Chaos

Es ist nicht überraschend, dass die Zahl der Gerichtsverfahren in Baden-Württemberg in Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen stetig ansteigt. Schließlich hat sich inzwischen ein regelrechtes Verordnungs-Chaos entwickelt. Hier zeigt sich leider wieder einmal, was passiert, wenn der Bürokratie freien Lauf gelassen wird. Die Corona-Verordnungen selbst sind oft widersprüchlich.

Dies war bei den Lockerungen für den Handel der Fall, genauso wie bei den Wiedereröffnungen von Gastronomie und Hotellerie. Dies ist ein Hintergrund für die vielen Fälle, die juristisch geklärt werden müssen. Ein weiteres Problem ist bislang das enge Zeitfenster. Da Verordnungen oft nur einen Tag, bevor sie in Kraft treten, veröffentlicht werden, gibt es kaum noch die Möglichkeit, frühzeitig zu reagieren. Gerichte schaffen in solchen Momenten Ordnung und Gleichheit.

Die Rolle der Judikative muss in Corona-Zeiten gelobt werden. Die Urteile waren meist nachvollziehbar und lebensnah. So wurde etwa zu Recht schnell die 800-Quadratmeter-Grenze bei der Wiederöffnung des Handels gekippt. Auf der anderen Seite untermauerten die Gerichte durch ihre Urteile sinnvolle Regeln wie die Maskenpflicht oder Kontaktbeschränkungen. Es ist dringend nötig, dass das Land bei den Corona-Verordnungen deutliche Vereinfachungen durchsetzt. Sonst werden sich die Gerichte noch lange mit Corona-Regeln befassen müssen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 05.06.2020