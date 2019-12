Panik fehl am Platz

Drei Jahre ist es her, dass der islamistische Terrorist Anis Amri auf dem Breitscheidplatz in Berlin zwölf Menschen tötete. Seither ist in Deutschland die Polizeipräsenz auf vielen Weihnachtsmärkten erhöht worden, Poller sollen davor schützen, dass Fahrzeuge in Menschenmengen rasen. Als die Berliner Polizei am Samstagabend erneut einen Anschlag befürchtete, tat sie das einzig Richtige: Sie räumte den Platz und durchsuchte ihn. Wenig später gab es Entwarnung.

Dem Einsatz war eine Namensverwechslung vorausgegangen. Fehlalarm – und dennoch schien die Republik kopfzustehen. Schnell jagte eine Eilmeldung die nächste. In den sozialen Netzwerken tobten die Scharfmacher vom rechten Rand. Und selbst den „Tagesthemen“ war die Räumung den ersten Platz in der Sendung wert. Und das, obwohl da bereits klar war, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Besucher des Weihnachtsmarkts bestanden hatte.

Es sind genau solche Reaktionen, die ein Klima der Angst schaffen. Die Sicherheit ist groß wie nie, die Zahl der Tötungsdelikte und schweren Straftaten auf historisch niedrigem Niveau. Und dennoch wächst das Gefühl der Bedrohung. Genau das, was Terroristen erreichen wollen.

Wir sollten daher nicht vergessen: Terrorismus ist eine Strategie der Schwachen, derjenigen, die keine Macht haben. Indem sie durch einzelne fürchterliche Taten Angst und Schrecken verbreiten, provozieren sie ihre Gegner zu Überreaktionen. Etwa dazu, keine Flüchtlinge aufzunehmen oder sogar in ein anderes Land einzumarschieren. Der israelische Historiker Yuval Noah Harari vergleicht Terroristen mit einer Fliege im Porzellanladen, die nicht einmal eine Teetasse ins Wanken bringen kann. Also sucht sie sich einen Stier, setzt sich in dessen Ohr und beginnt zu summen. Der Stier gerät in Panik und verwüstet den Laden.

Das heißt natürlich nicht, dass Polizei und Geheimdienste untätig bleiben sollen. Panik und effektheischende Berichterstattung aber sind in diesen Zeiten schlicht fehl am Platz.

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.12.2019