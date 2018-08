Panikmache vor dem Poker

Anzeige

Das deutsche Handball-Wintermärchen 2007 – es bleibt unvergessen. Von Tag zu Tag wurde das Interesse an der Heim-WM größer, am Ende fieberte fast die ganze Nation mit. Public Viewing in den Kneipen, 16 Millionen Zuschauer an den Fernsehschirmen beim gewonnenen Finale gegen Polen. Das kannte man zuvor nur vom Fußball. Kurzum: Der Handball ist ganz klar Deutschlands Mannschaftssportart Nummer zwei, er kann die Massen begeistern – wenn die Spiele des Nationalteams live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen werden. Kommt es hingegen bei der Heim-WM 2019 zu einem TV-Blackout, wäre das ein Desaster. Denn dann wird das Turnier im eigenen Land unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Die Weltmeisterschaften 2015 und 2017, als die Spiele nur im Bezahlfernsehen oder im Internet zu sehen waren, sind warnende Beispiele. Damals nahm kaum jemand Notiz von der deutschen Auswahl, 2016 schauten bei ARD und ZDF hingegen bis zu 12 Millionen Menschen zu, als die Deutschen Europameister wurden. Klar ist: Die Nationalmannschaft ist das Zugpferd des deutschen Handballs. Kein Bundesligaspiel, keine Champions-League-Partie erreicht diese Quoten. Erst recht nicht, seitdem fast alle Begegnungen der Vereinswettbewerbe nur noch im Bezahl-TV zu sehen sind – was für die Popularität der Sportart durchaus ein Problem ist. Denn die Kinder bekommen die Stars der stärksten Liga der Welt nicht mehr zu Gesicht. Doch wem sollen sie dann nacheifern, wenn sie keine Idole haben?

Übertriebene Panik sollte mit Blick auf die Heim-WM trotzdem nicht aufkommen. Oft genug wurden in der Vergangenheit kurzfristige Vereinbarungen getroffen – und die traumhaften Quoten der Nationalmannschaft kennen auch die öffentlich-rechtlichen Sender. Das aktuelle Chaos ist für sie allerdings ein vorzügliches Argument, um die Preise zu drücken.