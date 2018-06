Anzeige

Nordkoreas Diktator Kim Jong Un ist für US-Präsident Donald Trump „ein guter Partner“, jemand, zu dem er „einen besonderen Draht hat“. Der kanadische Premier Justin Trudeau ist in Trumps Augen dagegen ein „Verräter“. Inzwischen sind Trumps Maßstäbe für „gut“ und „schlecht“ bekannt: Wer ihm schmeichelt, erhält Lob, wer ihn kritisiert, muss mit einer Attacke rechnen. Kim Jong Un hat dem US-Präsidenten zu einem außenpolitischen Erfolg verholfen. Deshalb erhält er von Trump ein riesiges Geschenk: die Legitimierung seiner Herrschaft durch den Führer der westlichen Welt. Das ist ein hoher Preis für die Unterschrift unter ein Stück Papier.

Doch Trump hatte für die Nachsicht gute Gründe. Der Gipfel in Singapur hat beiden Staatsführern die Gelegenheit gegeben, in ihren jeweiligen Ländern einen Sieg zu verkünden. Trump bewies vorgeblich seine Fähigkeiten als Meister der Verhandlungskunst, indem er zu einem Vertragsabschluss mit Nordkorea gekommen ist. Kim präsentierte sich auf Augenhöhe mit dem mächtigsten Mann auf dem Planeten. Für Kim wurde damit ein Traum wahr: die Anerkennung als Führer von Weltrang. Dafür musste er noch keine Atombombe verschrotten und kein Arbeitslager schließen. Zwei Männer lächelten am Ende des Treffens glücklich in die Kameras.

Trump erklärte hinterher zwar tapfer, eine Aufhebung der Sanktionen gebe es nur, wenn sich auch die Menschenrechtslage verbessere. Ein konkretes Kriterium nannte er dafür jedoch nicht. Stattdessen gönnte er Kim einen enormen Vertrauensvorschuss und lud ihn sogar ins Weiße Haus ein.