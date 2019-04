Patient statt Gewinn

Mit Krebsmedizin lässt sich viel Geld verdienen. Das ist nicht erst seit der Affäre um einen Brustkrebs-Bluttest am Heidelberger Universitätsklinikum klar. In keinen Bereich investieren Pharmafirmen derzeit mehr. Und das zahlt sich aus – der Gesamtumsatz der Branche mit Krebsmedikamenten lag allein 2017 bei 100 Milliarden Euro. Kein Wunder also, dass da manch einer etwas vom Kuchen abhaben möchte. Daran ist per se auch nichts auszusetzen. Doch eines muss klar bleiben: Zumindest wenn eine Universität beteiligt ist, hat immer der Patient im Zentrum zu stehen, nicht das Gewinnstreben.

In Heidelberg war das möglicherweise nicht der Fall. Entgegen aller wissenschaftlichen Praxis entschied sich die Firma Heiscreen – an der die Uniklinik Heidelberg über eine Tochterfirma mehrheitlich beteiligt ist – , die Entwicklung eines vermeintlich bahnbrechenden Bluttests mit Hilfe eines Boulevardblattes bekannt zu geben. Zugleich ging eine Mitteilung der Pressestelle des Klinikums an weitere Medien. Der übliche Weg hingegen wäre gewesen, die Erkenntnisse zunächst detailliert in einer Fachzeitschrift zu publizieren. Und das macht auch Sinn: Denn die Fachwelt hätte dadurch nachvollziehen können, ob der in der „Bild“ als „Welt-Senstation“ angepriesene Test tatsächlich derart herausragend ist.

So aber war die Neuigkeit fürs Erste unwidersprochen in der Welt, auch noch abgesegnet durch das renommierte Universitätsklinikum. Frauen in aller Welt wurden damit fälschlicherweise Hoffnungen auf einen baldigen einfachen, ungefährlichen Test gemacht. Und das beim Angstthema Krebs. Wie es dazu kommen konnte, untersucht nun eine unabhängige Expertenkommission. Mit einer Trennung von Uniklinik und Heiscreen jedenfalls wird es nicht getan sein.

Die Leitung des Klinikums wird sich einige Fragen gefallen lassen müssen. War eine Ausgründung in das Unternehmen Heiscreen überhaupt schon angezeigt? Welche Regeln gibt es bei derartigen Kooperationen? Warum wurden Bedenken einer Wissenschaftlerin ignoriert? Und: Wie konnte es sein, dass Heiscreen angeblich unkontrolliert die Arbeit übernahm?

Diese Aufarbeitung wird dauern. In der heutigen, aufgeregten Zeit mit ihren Eilmeldungen aufs Smartphone ist das etwas, das wir alle nicht mehr gewohnt sind. Das Wissenschaftsministerium in Stuttgart, der Oberbürgermeister von Heidelberg, Beschäftigte des Uniklinikums, sie alle drängen darauf, dass die Sache so schnell wie möglich geklärt wird. Doch ein Schnellschuss macht in diesem komplexen Fall keinen Sinn. Auch das zeigt die Bluttest-Affäre: Wer vernünftig arbeitet, der braucht dafür auch Zeit.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.04.2019