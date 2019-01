Pauschalurteil fehl am Platz

Es lässt sich trefflich darüber streiten: Sollen Schüler während des Unterrichts „streiken“ dürfen – und stattdessen auf eine Demonstration für den Klimaschutz gehen, weil sie sich Sorgen um ihre Zukunft machen? Das Thema wird heiß diskutiert, seit die junge Schwedin Greta Thunberg vor einem knappen halben Jahr die Aktion „Fridays for Future“ gestartet hat. Weltweit machen es ihr inzwischen Tausende Schüler nach.

Warum ausgerechnet während der Unterrichtszeit? Warum nicht nachmittags oder an einem Wochenende? Soll es für streikende Schüler Sanktionen geben? Und wenn ja: Wie hart sollen sie ausfallen? Die Politik ist in dieser Frage gespalten, selbst Kultusministerium und Schulleiter diskutieren sehr differenziert über mögliche Konsequenzen. Kein Wunder also, dass sich umgekehrt auch innerhalb der Schülerschaft kontroverse Meinungen bilden. In Mannheim zeigt sich das zum Beispiel an einer Stellungnahme der Schüler Union (SU). Von einer differenzierten Reaktion kann bei der CDU-Untergliederung, anders als bei den Schulleitern, allerdings keine Rede sein. So diffamiert die SU die Aktion ihrer Mitschüler als „bloßes mediales Happening“ und unterstellt zugleich „vielen“, sie würden nur eine günstige Gelegenheit nutzen, um die Schule zu schwänzen. Das mag in Einzelfällen zutreffen. Als Pauschalurteil ist diese Behauptung aber völlig fehl am Platz.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.01.2019