Das Land Baden-Württemberg wirbt gerne mit dem Slogan „Wir können alles. Außer Hochdeutsch“ für sich. Unter Insidern gibt es leider eine sarkastischere Variante: „Wir können alles. Außer Rettungsdienst“.

Der ist in Baden-Württemberg traditionell – und unabhängig von den regierenden Parteien – weitgehend sich selbst überlassen. Krankenkassen und Rettungsorganisationen machen hinter verschlossenen Türen alles unter sich aus. Taucht dann mal ein Problem auf, wird ein Gutachten vergeben. So gewinnt man Zeit, muss nichts entscheiden und sich mit keinem anlegen – denn im Zweifel bremsen immer die Krankenkassen, weil sie den Rettungsdienst ja zahlen müssen.

Besonders rückständig ist Baden-Württemberg in Sachen Luftrettung. Ausgerechnet im – von der Fläche her – drittgrößten Bundesland, das sich sonst so gerne seines wirtschaftlichen Wohlstands ebenso wie des technischen Fortschritts rühmt, kann (erst seit 2017!) nur einer seiner acht Rettungshubschrauber bei Dunkelheit abheben. Dem sind zudem aus Lärmschutzgründen im Jahresschnitt nur 1,3 Starts pro Nacht genehmigt. Alle anderen Transporte nach Sonnenuntergang müssen Maschinen aus Bayern und der Schweiz abdecken. Wie peinlich und ärmlich ist das denn? Und obwohl es die Diskussion schon seit Jahren gibt, wartet man nun noch über ein Jahr lang ein Gutachten ab.

