Peinliche Posse

Es ist längst nicht alles gut, was im Fußball passiert: Die Millionensummen in einer entrückten Parallelwelt, die unnahbaren Spieler, das immer weniger werdende Verständnis für Kritik, die Auswüchse der Kommerzialisierung – all das nimmt einem schon mal die Freude. Hin und wieder können aber auch andere Sportarten vom Fußball lernen, vor allem bei der Professionalisierung, die auch im Handball noch längst nicht so weit vorangeschritten ist, wie viele es gerne hätten.

Das ständige Terminchaos, die fehlenden festen Spieltage in der Champions League und die mangelhafte Abstimmung zwischen den Verbänden sind das eine große Thema, das den neutralen Beobachter stets fassungslos zurücklässt. Wenn nun auch noch so mir nichts, dir nichts die Wahl zum Welt-Handballer ausfällt, fehlen einem angesichts dieser peinlichen Posse fast die Worte. Der Weltverband IHF gibt schlichtweg ein amateurhaftes Bild ab, das die ganze Sportart beschädigt und die Frage aufwirft, welchen Stellenwert diese Auszeichnung nach dieser Blamage zukünftig noch hat. Denn zweifelsohne ist der Ehrenpreis nun beschädigt – und nur noch schwer zu retten.