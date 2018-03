Perfekte Teamarbeit

Anzeige

Dabei wurde augenscheinlich eine gute Mischung gefunden. Eric Frenzel ist trotz seiner 29 Jahre bereits ein Routinier, der sich 2014 in Sotschi schon Einzel-Gold holte. Johannes Rydzek und Fabian Rießle jubelten vor vier Jahren über Silber mit dem Team, während der 20-jährige Vinzenz Geiger noch vor einem Jahr bei der Junioren-WM am Start war und seitdem Schritt für Schritt aufgebaut wird. Dass man mit Björn Kircheisen sogar noch einen Weltklasse-Mann als Ersatz in der Hinterhand hat, unterstreicht die erstklassige Arbeit des gesamten Kombinierer-Teams.

