Perfekte Welle

Grüner wird’s nicht mehr“ – sagt der ungeduldige Beifahrer, wenn die Person neben ihm am Steuer an einer umspringenden Ampel nicht gleich Gas gibt. „Grüner wird’s nicht mehr“ – sagt seit Sonntagabend vermutlich niemand mehr so leichtfertig, wenn er auf die politische Farbenverteilung in Mannheim blickt. Die Grünen haben bei der Kommunalwahl ihr Ergebnis von 2014 enorm verbessert. Es wäre kein Wunder, wenn sie nach der Auszählung aller Wahlzettel sogar stärkste Kraft in Mannheim wären. Klar ist: Das Endergebnis wird die eine oder andere – möglicherweise auch größere – Korrektur mit sich bringen. Dafür spricht auch eine Prognose vom Wahltag, die die Grünen sogar bei 24,9 Prozent sieht.

Der Aufschwung ist fulminant. Dennoch konnte man ein bisschen damit rechnen. Die Partei surft bundesweit seit längerem auf einer perfekten Welle, getragen von mehreren Faktoren: Als Oppositionspartei in Berlin muss sie selbst gar nicht so viele Akzente setzen. Die Unzufriedenheit mit der Groko ist bei vielen Menschen so ausgeprägt, dass es den Grünen mitunter reicht, den Finger genüsslich in Wunden zu legen und darauf zu achten, selbst keine großen Fehler zu machen.

Ergebnisse zerbröseln

Zudem ist das Bewusstsein der Menschen für die Themen Klima und Umwelt in vielen Ländern kontinuierlich gewachsen. Auch in Mannheim gehen Schüler freitags auf die Straße, auch in Mannheimer Supermärkten greifen immer mehr Menschen zu Papier- statt Plastiktüten, um ihre Äpfel oder Tomaten zu verstauen. Nicht, weil sie es müssen, sondern aus zunehmender Überzeugung. Die Wertschätzung für grüne Politik in der Mitte ist folglich gestiegen, und wer als wahlberechtigter Schüler regelmäßig für eine bessere Klimapolitik demonstriert, wird konsequenterweise auch Grün wählen.

Bei der SPD ist es umgekehrt. Sie leidet wie die CDU unter dem Bundestrend und sieht ihre einst starken Mannheimer Ergebnisse immer mehr zerbröseln. Während die NPD und Julien Ferrats Mannheimer Volkspartei wohl nicht mehr im Gemeinderat vertreten sein werden, lacht sich „Die Partei“ ins Fäustchen. Sie fordert Einreisekontrollen für Pfälzer oder eine 150 Meter hohe Staumauer vor Heidelberg. Spitzenkandidatin Lea Schöllkopf verspricht aber, etwas bewegen zu wollen. Vielleicht wird aus Spaß ja tatsächlich Ernst.

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.05.2019