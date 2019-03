Personal aufstocken

Nach der Polizei, den Rettungskräften und den Feuerwehrleuten kommen jetzt Richter und deren Mitarbeiter an die Reihe: Sie alle haben gemeinsam, dass sie sich einer zunehmenden Aggression und Gewaltbereitschaft ausgesetzt sehen. Hemmschwellen in der Gesellschaft – nicht nur in sozialen Medien, sondern auch im realen Leben – sinken, der Respekt vor staatlichen Institutionen nimmt ab. Richter, Staatsanwälte und deren Mitarbeiter müssen gewährleisten, dass gerichtliche Verfahren reibungslos ablaufen. Werden sie unter Druck gesetzt und bedroht, besteht die Gefahr, dass dies Urteile beeinflusst. Das ist eines Rechtsstaates nicht würdig.

Die Sicherheit der Angehörigen der am Prozess beteiligten Personen muss gewährleistet sein. Deswegen ist es nicht hinnehmbar, dass potenzielle Schwerverbrecher am Tag des Verfahrens oft lediglich von einem Wachtmeister in den Gerichtssaal begleitet werden. Garantieren auf dem Weg von der Untersuchungshaft zur Verhandlung noch mehrere Polizei- oder Justizvollzugsbeamte die Sicherheit, müssen diesen Job dann am Gericht wenige Wachtmeister übernehmen. Ein untragbarer Zustand.

Die Politik ist gefragt. Grün-Schwarz schafft im aktuellen Doppelhaushalt immerhin 64 neue Stellen für Wachtmeister. Schon allein mit Blick auf die mehr als 100 Amtsgerichte im Südwesten ist das jedoch viel zu wenig. Das Land muss die Zahl der Wachtmeiser deutlicher erhöhen. Weiter sollten deren Ausbildung verlängert und die Bezahlung angehoben werden. Nur so bekommt man geeignetes Personal.

