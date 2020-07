Perspektive fehlt

Bei Protesten gingen sie einst Schulter an Schulter die Moskauer Straßen entlang. Sie schrien „Russland ohne Putin“, mobilisierten, informierten, waren sich einig: „Wir brauchen ein anderes politisches System in unserem Land.“ Dann kam der Bruch. Warum, das kann weder Alexej Nawalny sagen, die Galionsfigur von Russlands außerparlamentarischer Opposition, noch Maxim Kaz, der ebenfalls wie Nawalny im Netz bekannt wurde und bis vor vier Jahren Stadtteilabgeordneter in Moskau war.

Den Streit tragen die beiden nun online aus – wie auch kürzlich bei einer YouTube-Debatte über die Frage, was während der Abstimmung zur größten Verfassungsänderung in Russland, denn zu tun sei: „Gehen oder boykottieren?“ Nawalny war für Boykott. „Das ist doch keine Wahl!“, lautet seine Position. „Gehen und mit Nein stimmen!“, sagte Kaz, der mit Umfragen darzulegen versuchte, dass die Unzufriedenheit mit dem System Putin im Land groß sei. „Unseriös“ sei Kaz, brüllte Nawalny, der auch in früheren Diskussionen mit an sich gleichgesinnten politischen Rivalen sich kaum je gelassen zeigte.

Sie redeten mehr als eine Stunde – und blieben sich auch weiterhin uneinig. Russlands Opposition findet seit Jahren keine gemeinsame Basis, um korrigierend auf das immer autoritärer werdende System einzuwirken. Zumal es quasi zwei Arten der Opposition im Land gibt: Die parlamentarische nickt mit solchen Figuren wie dem rechtspopulistischen Krakeeler Wladimir Schirinowski oder den ewiggestrigen Kommunisten alle Entscheidungen der Regierungspartei „Einiges Russland“ ab. Die außerparlamentarische Opposition kämpft auf der Straße für ihre Rechte und feierte die größten Erfolge mit ihren Anti-Putin-Demonstrationen in den Jahren 2011 und 2012.

Im vergangenen Sommer, als die Moskauer Stadtverwaltung viele ihr nicht genehme Kandidaten zur Wahl des Moskauer Stadtparlaments nicht zugelassen hatte, mobilisierte sie wieder Zehntausende Unzufriedene. Der Staat, der die außerparlamentarische Opposition als Feind sieht, griff daraufhin umso härter durch – und drängte sie in eine noch größere politische Verbannung. Corona hat die Marginalisierung der Andersdenkenden durch den Staat noch einfacher gemacht. Massenproteste sind bis auf Weiteres verboten. Selbst Einzelprotestaktionen, laut Gesetz erlaubt, endeten in den vergangenen Wochen stets mit der Festnahme der Protestierenden.

Die Opposition kann das Protestpotenzial seit Jahren nicht richtig nutzen, weil ihr schlichtweg die Möglichkeiten dafür fehlen. In staatlich kontrollierten Medien kommt sie mit ihren Anliegen nicht vor, und wenn doch, dann wird sie diffamiert. Die Justiz kriminalisiert sie, straft sie oft mit absurden Prozessen ab. Viele der Oppositionellen radikalisieren sich, vor allem verbal. Viele geben aus Enttäuschung und Müdigkeit auf und verlassen zuweilen das Land.

Selbst Nawalny, der vor allem bei den Jüngeren zieht und die Staatsmacht oft vor sich hertreibt, fehlt eine inhaltliche Perspektive für ein „anderes Russland“. Kompromisse will niemand schließen. Die Staatsmacht nicht und auch die Opposition nicht.

