Perspektiven aufzeigen

Auch wenn sie viel zu spät in den Fokus der großen Politik geraten sind: Für viele Schüler waren die vergangenen Monate eine echte Belastungsprobe. Homeschooling am Küchentisch, gestresste Eltern und der fehlende Kontakt zu Freunden dürften die Freude über geschlossene Schulen jedenfalls schnell zunichtegemacht haben.

Für Jugendliche, die am Übergang von der Schule in die Berufswelt stehen, kam eine weitere Herausforderung dazu: Sie mussten sich nicht nur unter Corona-Bedingungen auf die Abschlussprüfungen vorbereiten. Auch bei der Frage, wie es danach weitergeht, waren sie plötzlich weitgehend auf sich gestellt.

In normalen Zeiten werden Jugendliche dabei engmaschig begleitet: Berufsberater kommen in die Klassen, Lehrlinge stellen in ungezwungener Atmosphäre Betriebe und Berufe vor. Über Praktika, Schnuppertage und Messen können Schüler auf lockere Art und Weise mit Firmen in Kontakt kommen. Dieser ganze Rahmen ist für Jugendliche dieses Jahr weggebrochen. Kein Wunder, dass sich der eine oder andere da lieber in sein Zimmer vor die Spielekonsole verdrückt und das Thema verdrängt hat.

Der Blick auf die Zahlen zeigt jedenfalls: Wenige Wochen vor dem Start des Ausbildungsjahrs gibt es Nachholbedarf. Zahlreiche Lehrstellen sind offen, gleichzeitig haben viele Jugendliche keinen Ausbildungsplatz. Sie brauchen jetzt dringend Unterstützung, um eine Perspektive zu entwickeln – und nicht zu Opfern der Krise zu werden. Hier sind vor allem die Berufsberater der Arbeitsagenturen und Kammern gefragt. Und natürlich müssen auch die Jugendlichen, die sich bisher nicht gekümmert haben, selbst in die Pötte kommen. Also: Xbox weg und los!

