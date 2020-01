Perspektiven bieten!

Sie haben Geflüchteten Deutsch beigebracht und durch Freizeitangebote den tristen Alltag in der Unterkunft ein wenig erträglicher gemacht: Das Feudenheimer Flüchtlingsforum hat viel geleistet. Dabei sind diese Ehrenamtlichen nur stellvertretend zu nennen für viele andere Helfer in Vereinen, Kirchengemeinden, Unternehmen und Initiativen. Sie alle haben Schutzsuchende unterstützt, sich in Deutschland zurechtzufinden. Auch wenn viele das Land wieder verlassen mussten, weil die Behörden sie nicht als politisch Verfolgte oder als Kriegsflüchtlinge einstuften.

Das ist prinzipiell richtig so. Es muss Kriterien geben, wer sich auf Schutz berufen kann und wer nicht. Trotzdem sollte die Bundespolitik mit Blick auf den Fachkräftemangel bestehende Gesetze ändern, und Behörden sollten schon jetzt vorhandene Spielräume nutzen. Das hat der in dieser Zeitung thematisierte Fall des abgeschobenen Ladenburger Flüchtlings Mostafa Nazari deutlich gemacht. Menschen, die eine Berufsausbildung machen oder bereits absolviert haben, sollten eine Perspektive bekommen, in Deutschland zu bleiben. So hätte das Engagement von Flüchtlingshelfern auch eine langfristige Wirkung.

